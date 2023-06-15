Yunan medyasından 'Erdoğan'ın A takımı' analizi: Beşli muhafız!

28 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye'yi yakın takibe alan Yunanistan, yeni dönemde Atina'yı neler bekliyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Ankara ile Atina arasındaki dostluk rüzgarları esmeye devam ederken, Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinden yeni kabineye ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme geldi.





LİSTENİN BAŞINA SADECE HAKAN FİDAN YAZDILAR

Kathimerini, Erdoğan'ın yeni A Takımı'nı değerlendirdi. Gazete, Erdoğan'a destek veren en önemli 5 ismi yayınladı. Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan gazetesinin "beşli muhafız" şeklinde tanımladığı listenin başında yer aldı.





"HAYAL EDİLEMEYECEK ÖLÇÜDE"

Açıklamada, "Siyasi analistler, Hakan Fidan'ın MİT'i ve faaliyet alanlarıyla birlikte göreve geldiğinde kimse tarafından hayal bile edemeyeceği kadar büyüttüğünü söylüyor" denildi.

"İBRAHİM KALIN, ERDOĞAN'IN SIRDAŞI"





Yunan gazetesi, Fidan'dan boşalan MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ın oturduğunu hatırlatarak, Kalın'ın "Erdoğan'ın bir başka sırdaşı" olduğunu yazdı.

"ABD ÜNİVERSİTELERİNDE İKİ KİŞİ EĞİTİM ALDI"

Haberde hem İbrahim Kalın hem de Hakan Fidan için şu inceleme yapıldı; "Kalın ve Fidan, Erdoğan'ın görüşmesi sırasında özellikle konferans görüşmelerinde ve telefon görüşmelerinde birlikte oldular. Her ikisinin de Amerikan üniversitelerinde eğitim görmüş, kendi alanlarında da Türkiye'nin uluslararası ilişkiler onusuna yön vermeyi sürdürmesi bekleniyor."

“ULUSLARARASI KARİYER VAR”





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in aslında Türkiye'nin geleceği açısından önemli rol oynayacağını vurgulayan Kathimerini, "Yurt dışında büyük finans kuruluşlarında genel anlamda uluslararası bir kariyer sahibi olan Şimşek, gücünü 41 yaşındaki Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası'nın yönetimini devralmasını talebiyle gösterdi" dedi.

"MERKEZ BANKASINI DEVRALAN İLK KADIN"





Kathimerini, Erkan'a şu değerlendirmeyi yaptı; Henüz 41 yaşında olan Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine gelen ilk kadın oldu. Bununla ilgili İlk hamlesi, döviz rezervlerini boşa harcamayı durdurmak olmuştur. Bir sonraki adımı da faiz oranlarını yükseltmek olacaktır.