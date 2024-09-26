Yunan Milletvekili Zeybek'ten İsrail'e Karşı Sözler

Yunanistan'da Siyasi Çıkış

Yunanistan'da Yeni Sol Parti'nin Türk kökenli Milletvekili Hüseyin Zeybek, hükümete İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı sessiz kalmamaları için çağrıda bulundu.

Sert Tepki ve İkna Edici Veriler

Parlamento'da yaptığı konuşmada, Zeybek, İsrail'in Filistin ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak, özellikle son günlerde Lübnan'da 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine dikkat çekti. Ölenlerin büyük kısmının çocuklar olduğunu vurgulayarak, Yunan hükümetinin bu savaş suçlarına sessiz kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekme

Ayrıca, Filistin'deki uzun süredir devam eden katliamlara da değinen Zeybek, insanlık suçu işlenen bu saldırılara karşı sessiz kalmanın kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Destek ve Protesto

Dün Parlamento önünde diğer milletvekilleri Efi Ahçoğlu, Nasos İlyopulos, Peti Perka ve Theano Fotiu ile birlikte "Hemen barış, Lübnan'a destek, Filistin'e özgürlük" yazılı pankart açarak destek gösterdi.