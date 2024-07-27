Yunan Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Bıraktı

MSB'den Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından bırakıldığı anları kamuoyuyla paylaştı. Bu olay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir insansız hava aracı (İHA) ile kaydedildi.

Görüntüler Ne Anlatıyor?

MSB, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen gözetleme faaliyeti sırasında, Yunan sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan bir bölgedeki düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığının görüntülendiğini ifade etti.

Açıklamada, "Fırtınalı hava koşullarında zor durumda kalan göçmenler, bölgede devriye gezen bir Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılmıştır." ifadesine yer verildi. Paylaşımda ayrıca, Yunan sahil güvenlik botunun düzensiz göçmenlerin bulunduğu şişme botu itme anlarını gösteren görüntüler de yer aldı.