Yunan Sahil Güvenliği Olayında Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Yunan Sahil Güvenliği Açık Denizde Ateş Açtı

Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinin, Sömbeki Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir sürat teknesine ateş açtığı ve bu olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın Detayları

Yunan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin yer aldığı sürat teknesinin, sahil güvenlik botuna tehlikeli manevralarla çarptığı iddia edilmiştir. Ekiplerin tekneyi durdurmak için önce havaya, ardından motoruna ateş açtığı belirtiliyor.

Gerçekleştirilen incelemede, 39 yaşındaki bir düzensiz göçmenin "muhtemelen bir kurşunla" hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden göçmenin cesedi Rodos Hastanesi'ne götürüldü.

Gözaltı İşlemleri

Yapılan açıklamada, teknede 5’i çocuk olmak üzere toplam 14 göçmenin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, insan kaçakçılığı şüphesi ile 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.