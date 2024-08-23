Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yunan Sahil Güvenliği Olayında Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Yunanistan açıklarında göçmen teknesine açılan ateş sonucu bir kişi öldü. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:37
Yunan Sahil Güvenliği Olayında Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

Yunan Sahil Güvenliği Açık Denizde Ateş Açtı

Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinin, Sömbeki Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir sürat teknesine ateş açtığı ve bu olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın Detayları

Yunan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin yer aldığı sürat teknesinin, sahil güvenlik botuna tehlikeli manevralarla çarptığı iddia edilmiştir. Ekiplerin tekneyi durdurmak için önce havaya, ardından motoruna ateş açtığı belirtiliyor.

Gerçekleştirilen incelemede, 39 yaşındaki bir düzensiz göçmenin "muhtemelen bir kurşunla" hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden göçmenin cesedi Rodos Hastanesi'ne götürüldü.

Gözaltı İşlemleri

Yapılan açıklamada, teknede 5’i çocuk olmak üzere toplam 14 göçmenin bulunduğu belirtildi. Ayrıca, insan kaçakçılığı şüphesi ile 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!