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Yunan Sahil Güvenlik Botlarının İhlalleri Üzerine Kritik Uyarı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yunan botlarının Türk karasularını ihlaline sert tepki gösterdi ve acil önlem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:31
Yunan Sahil Güvenlik Botlarının İhlalleri Üzerine Kritik Uyarı

Yunan Botlarının İhlalleri Üzerine Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Egemenlik Haklarına Saldırı

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yunan botlarının Türk karasularına yaptığı ihlallerin son günlerde ciddi bir boyuta ulaştığını ifade etti. Özellikle bir Yunan botunun Türk sahiline kadar gelerek başka bir aracı almasının "skandal" olduğunu vurguladı.

"Bu olaylar, Türkiye’nin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır ve kesinlikle hoş görülemez," diyen Bağcıoğlu, Türkiye'nin sahil ve sınır güvenliğinin arttırılması gerektiğini belirtti.

Acil Önlemler ve Güçlendirme Çağrısı

Bağcıoğlu, Yunanistan’ın bu tür ihlallerine karşı Türkiye'nin açık bir tavır alması gerektiğini vurguladı. "Her türlü ihlale anında ve kararlı bir şekilde yanıt verilmelidir. Yunan botlarının Türk topraklarına kadar gelip bot götürmesi gibi bir durumda sadece diplomatik kanallar yeterli olmaz," şeklinde konuştu.

Olası tehditlere karşı sahada caydırıcı bir duruş sergilenmesi gerektiğinin altını çizen Bağcıoğlu, "Kritik bölgelerde sürekli bot bulundurulması gerekmektedir. Diğer bölgelerden Ege Denizi’ne bot ve gemi kaydırılarak güvenlik güçlerinin güçlendirilmesi önemlidir," ifadelerini kullandı.

Radar Sistemleri İhtiyacı

Bağcıoğlu, ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan 7 bin 204 aracın içerisine kritik bölgelerde kullanılmak üzere seyyar radar sistemlerinin dahil edilmesi çağrısında bulundu.

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