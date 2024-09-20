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Yunan Sahil Güvenlik Botunun İhlaliyle İlgili Açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan botunun Türk karasularını ihlal ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:51
Yunan Sahil Güvenlik Botunun İhlaliyle İlgili Açıklama

Yunan Botunun İhlali Konusunda Resmi Açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlaline dair bir açıklama yaparak, olayın gelişimini aktardı.

Kovalamaca ve İhbar Süreci

Açıklamada, "Bugün, 112 Acil Çağrı Merkezinden gelen bir ihbar sonrasında Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 şahsın ormanlık alana kaçtığı bilgisi alınmıştır. Bu ihbar üzerine 2 sahil güvenlik botu olay yerine derhal intikal etmiştir," ifadeleri yer aldı.

Olayın Gelişimi

Komutanlık, Yunan sahil güvenlik unsurunun hızlıca kendi karasularına döndüğünü tespit ettiğini belirtirken, "Görevli sahil güvenlik unsurlarımız olay mahalline ulaştığında, Yunan botu hızlı bir şekilde geri dönmüştü," dedi.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olabileceği değerlendirilen şahsı bulmak için arama çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

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