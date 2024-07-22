Yunan Sahil Güvenlik Unsurlarının Türk Sularında Kurtarılan Göçmenler

Yunan Unsurlarının İttiği Göçmenler Kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan gelen bilgiler doğrultusunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı tarafından yapılan keşif faaliyetlerinde, Yunan unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde yer alan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu Türkiye'nin kara sularına ittiği tespit edilmiştir. Kurtarma Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Bakanlık açıklamasında, durumu öğrenen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın derhal harekete geçtiği ve sahil güvenlik botu aracılığıyla söz konusu mültecilerin kurtarıldığı belirtildi.