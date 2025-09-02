DOLAR
Yunanistan 1960'tan Bu Yana En Sıcak 3'üncü Yazını Yaşadı

Yunanistan Meteoroloji Dairesi verilerine göre 1960'tan bu yana en sıcak 3'üncü yaz kaydedildi; yaz ortalaması 1991-2020 dönemine göre 1,5 derece yüksek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:23
Yunanistan 1960'tan Bu Yana En Sıcak 3'üncü Yazını Yaşadı

Resmi değerlendirme ve sıcaklık verileri

Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin yazılı açıklamasına göre ülke, ilk düzenli ölçümlerin yapıldığı 1960 yılından bu yana en sıcak üçüncü yaz mevsimini geçirdi.

Açıklamada değerlendirilen yaz sıcaklık verileri, 92 günlük yaz sürecinin genel sıcaklık ortalamasının 1991-2020 dönemi ortalamasına göre 1,5 derece daha yüksek olduğunu gösterdi.

Ay bazlı bulgular ve tarihsel sıralama

Buna göre haziran ayı, kayıtlara göre 1960'tan beri en sıcak 2'nci haziran; temmuz ise en sıcak 4'üncü temmuz olarak kayda geçti. Ağustos ayında ise sıcaklıklar normal değerlere döndü.

Açıklamada ayrıca, 1960'tan bu yana en yüksek yaz sıcaklığı ortalamasının 2024 yılına ait olduğu ve ikinci en yüksek ortalamanın 2012 yılına ait olmaya devam ettiği ifade edildi.

