Yunanistan 2025 Bütçesi Parlamentoda Onaylandı

Yunanistan 2025 Yılı Bütçesi Onayı

Yunanistan'da 2025 yılı bütçesi, parlamento onayından geçerek, önemli bir aşama kaydetti. Yunan parlamentosundaki oylama, beş gün süren yoğun çalışmaların ardından gerçekleştirildi ve toplamda 159 milletvekili bütçeye "evet" oyu verdi.

Oylama Detayları

300 sandalyeli parlamentoda, oy vermeye katılan 298 milletvekili'nden 139'u muhalefetten "hayır" oyu kullandı. Bununla birlikte, Savunma Bakanlığı bütçesi için yapılan oylamada, 258 evet oyuna karşılık, 41 hayır oyu verildi.

Başbakanın İfadeleri

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik hedeflerine vurgu yaptı. Miçotakis, bütçenin ekonomik büyüme sürecinde onaylandığını belirterek, Yunanistan'ın jeopolitik önemine de dikkat çekti. "Yarın Lübnan'ı ziyaret edeceğim, bu da ülkemizin bölgede üstlendiği rolün altını çizmektedir." şeklinde konuştu.

Yeni Ekonomik Önlemler

Bankacılık sektörüne yönelik olarak yeni önlemler açıklayan Miçotakis, bu tedbirlerin ekonomik büyüme ve toplumsal refahı desteklemek amacıyla hayata geçirileceğini duyurdu.

Muhalefetten Tepkiler

Ana muhalefet lideri Nikos Andrulakis ise hükümeti eleştirerek, ekonomik, toplumsal ve kurumsal reformlarda başarısız olduklarını belirtti. Andrulakis, hükümetin uygulamalarının sosyal adaletsizliği artırdığını söyleyerek, daha adil ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli çağrısında bulundu. Bunun yanı sıra, istikrar iddialarının toplumsal eşitsizliklerle dolu bir durgunluk anlamına geldiğini ifade etti.