Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Üç FETÖ Üyesi Yakalandı

FETÖ Üyeleri Edirne'de Yakalandı

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, ülke sınırlarından Yunanistan'a yasadışı geçiş yapmaya çalışan üç FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

Güvenlik Güçleri Harekete Geçti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Edirne'deki hudut birliklerimiz, Yunanistan'a yasa dışı yolla geçmeye çalışan üç şahsı yakalamıştır." denildi. FETÖ Terör Örgütüne Bağlılık Tespit Edildi

Yakalanan şahıslar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, bu kişilerin FETÖ terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenmiştir.