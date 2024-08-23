Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Üyeleri Yakalandı

Edirne'de Yunanistan Kaçışı Engellendi

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi Edirne'de yakalandı. Tutuklananların 3'ünün FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Olayın Detayları

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaali ve Yenikarpuzlu beldelerinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 zanlı yakalandı. Gözaltı Süreci ve Tutuklama

Yakalanan şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu tespit edilirken, diğerlerinin de çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan sorgulama sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.