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Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan İki Firari Sanık Yakalandı

Adnan Oktar davasının firari sanıkları Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay, Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 17:08
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan İki Firari Sanık Yakalandı

Yunanistan'a Kaçış Girişimi Başarısız Oldu

Adnan Oktar suç örgütü davasında hüküm giyen Mustafa Arular ve Serdar Suphi Togay, Yunanistan'a kaçarken İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalandı. Firari durumda olan bu sanıkların, yasa dışı yollarla İpsala sınır kapısından Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenmiştir.

Sınırda Yakalandılar

Yunanistan sınırında görevli kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen Arular ve Togay, geri gönderilmiştir. UYAP sorgularında bu kişilerin Adnan Oktar suç örgütü davasında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından arandıkları anlaşılmıştır.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan sanıklar, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına götürülmüş, burada yapılan işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmiştir. Mahkeme, her iki sanığın tutuklanmasına karar vermiştir. Bu kişilerin evrakları, Adnan Oktar davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

Davanın Geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar'ı örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi ve diğer suçlardan toplamda 891 yıl hapis cezasına mahkum etmiştir. Ayrıca, Oktar'ın yönetici pozisyonu nedeniyle diğer sanıkların ceza sorumluluğundan da etkilenerek toplamda 8.658 yıl hapse mahkûm edildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davada firari sanıklar Arular ve Togay da mahkumiyet almıştır.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını inceleyerek; Togay ve Arular dahil bazı sanıkların cezaları hakkında düzenlenen hükümlerin bir kısmını bozmuş ve dosyanın yeniden yargılanması için yerel mahkemeye geri gönderilmesini talep etmiştir.

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