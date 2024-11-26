Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de PKK Zanlısı Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y, tutuklandı.

İşlemler Tamamlandı

Bir hafta önce, 1. derece askeri yasak bölgedeki operasyonda yakalanan F.Y'nin jandarma işlemleri tamamlandı. Ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hukuki Süreç Başladı

Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan F.Y'nin, PKK ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Güvenlik birimleri, terörle mücadele kapsamında operasyonlara devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.