DOLAR
34,61 -0,13%
EURO
36,32 0,02%
ALTIN
2.922,17 -0,13%
BITCOIN
3.285.836,61 -0,29%

Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi F.Y, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:14
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de PKK Zanlısı Yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y, tutuklandı.

İşlemler Tamamlandı

Bir hafta önce, 1. derece askeri yasak bölgedeki operasyonda yakalanan F.Y'nin jandarma işlemleri tamamlandı. Ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hukuki Süreç Başladı

Çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan F.Y'nin, PKK ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Güvenlik birimleri, terörle mücadele kapsamında operasyonlara devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler Bugün Gerçekleşiyor
2
İstanbul'da PYD/YPG Terör Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı
3
TSE 161 Personel Alımı İçin İlan Verdi
4
Edirne'deki 15. Yüzyıl Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Hızla Devam Ediyor
5
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Zanlısı Tutuklandı
6
Ankara'da Terör Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltında
7
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!