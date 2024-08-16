Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan Suç Örgütü Elebaşı Edirne'de Ele Geçirildi

Suç Örgütü Elebaşı Edirne'de Yakalandı

Yunanistan'a kaçış planları yapan suç örgütü elebaşı, Edirne'nin Keşan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Detaylar Valilikten Açıklandı

Edinilen bilgilere göre, Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Elebaşı A.Ç. Çiftlikte Gizleniyordu

Operasyon sırasında, "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "silahla tehdit ve yağma" gibi birçok suçtan aranan organize suç örgütü elebaşı A.Ç., Yunanistan'a kaçmak için saklandığı bir çiftlikte yakalandı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu yakalama, organize suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan suç örgütü elebaşı Edirne'de yakalandı.