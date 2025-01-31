Yunanistan Alkol ve Tütün Denetimlerini Güçlendiriyor

Yunanistan Alkol ve Tütün Satışında Denetimleri Arttıracak

Yunanistan, reşit olmayan kişilere alkol ve tütün mamulleri satışının engellenmesi için yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, bu yöndeki kararları yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yasa Tasarısının Detayları

Marinakis, Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelen yasa tasarısının, reşit olmayan bireyleri alkol ve tütün ürünlerinden korumayı amaçladığını belirtti. Tasarının, mevcut yasaların sertleştirilerek yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Yeni yasa ile birlikte, alkol ve tütün ürünleri satışı sırasında kimlik gösterme zorunluluğu getirilmesi ve emniyet birimlerinin eğlence mekanlarındaki denetimlerinin artırılması planlanıyor.

Son Gelişmeler ve Gerekçe

Son aylarda eğlence mekanlarında yaşanan aşırı alkol tüketimi, bazı reşit olmayan bireylerin hastaneye kaldırılmalarına yol açmış ve bu durum, yasa tasarısının gündeme gelmesine sebep olmuştur. Yunan hükümeti, bu girişimle hem vatandaşları korumayı hem de toplum sağlığını güvence altına almayı hedefliyor.