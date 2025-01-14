Yunanistan, Avrupa'daki Yüksek Enerji Fiyatları İçin Yeni Çözüm Arıyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB'deki yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele için yeni politikalar önerdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:29
Yunanistan, Avrupa'daki Yüksek Enerji Fiyatları İçin Yeni Çözüm Arıyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Avrupa'ya Enerji Politikası Çağrısı

Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nde (AB) yüksek enerji fiyatlarıyla başa çıkmak adına yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup gönderen Miçotakis, enerji politikasına dair önerilerde bulundu.

Miçotakis, Avrupa'da enerji fiyatlarının son derece yüksek olduğunu vurgulayarak, birçok AB ülkesinde elektrik fiyatlarının 2019'dan bu yana iki katına çıktığını belirtti. Doğal gaz fiyatlarında da benzer oranlarda artışlar yaşandığını dile getiren Miçotakis, "Yenilenebilir enerji kaynakları ve doğal gaz tedariğinin çeşitlendirilmesinde sağladığımız ilerlemelere rağmen, yüksek fiyatlar enerjideki istikrarsız durumumuzu her gün hatırlatıyor," dedi.

Yeni Yaklaşımlar ve Sınır Ötesi Çalışma Grupları

Başbakan Miçotakis, elektrik enerjisi alanında iç piyasada yeni bir ivmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, aynı zamanda yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki uçurumun kabul edilemez olduğunu ortaya koydu. Bu bağlamda, kısa vadede yüksek fiyat farkı bulunan ülkeler arasında sınırlar arası elektrik bağlantılarının artırılması için özel bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

Uzun vadeli hedeflerin de belirlenmesi gerektiğini ifade eden Miçotakis, her AB ülkesinin elektrik enerjisi üretimine nasıl katkı sunabileceğini netleştirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bu süreçte yatırım yapan ülkelerin de maddi tazminat almasını talep etti.

Doğal Gaz Temininde Yeni Stratejiler

Son olarak Miçotakis, Avrupa'ya uygun fiyatla doğal gaz getirilmesi amacıyla yeni bir yaklaşım geliştirilmesinin önemine dikkat çekti ve karbon salınımını azaltacak kuralların esnetilmesi önerisinde bulundu.

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