Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara’da: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Başbakan Miçotakis'i ve beraberinde gelen heyeti havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu ile birlikte kalabalık bir ekip karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmede, Türkiye ve Yunanistan’ın ikili ilişkilerinin ele alınması, ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili gündemlerin ele alınması bekleniyor. Ayrıca ikilinin bölgesel ve küresel gündemi de masaya yatıracağı tahmin ediliyor.

İki liderin görüşmesi sonrasında ortak bir basın açılamasının yapılması öngörülüyor.