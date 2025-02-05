Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Ege'deki Sismik Hareketlilikte Daha İyimseriz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, uzmanların görüşlerine dayanarak Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik hakkında bugün daha iyimser olduklarını duyurdu. Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, yetkililer ve uzmanlar ile bir araya geldi.

Toplantıda sismik durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın genel olarak hareketli bir sismik yapıya sahip olduğunu belirterek, bu bölgenin uzmanlar için bir jeolojik "atölye" niteliği taşıdığını ifade etti.

Uzmanların sunumlarını dikkatle dinleyen Miçotakis, sismik hareketlilikle ilgili uyarılara kulak vermenin önemine vurgu yaptı. "Bugün, düne göre daha iyimseriz. Ancak, depremlerin öngörülemez olduğunu hatırlatmak isterim," şeklinde konuştu.

Ayrıca, sürekli sallanan bir Santorini'de bulunmanın adalarda yarattığı endişenin farkında olduğunu belirten Miçotakis, "Lütfen soğukkanlı olun ve yetkililerle işbirliği içerisinde hareket edin"