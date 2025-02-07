Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini'yi Ziyaret Etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle sarsıntıların merkezinde bulunan Santorini Adası'nı ziyaret etti.

Miçotakis'e, Santorini'deki ziyareti sırasında İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas da eşlik etti. Ada'daki mobil operasyon merkezini ziyaret eden Miçotakis, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki devlet mekanizmasının olası bir depreme karşı hazırlığını kontrol etmek için ada üzerinde bulunduğunu aktardı.

Miçotakis, ada sakinlerine soğukkanlılık çağrısında bulunarak, "Biz herhangi bir bilimsel değerlendirmede bulunmayacağız. Bu başkalarının işi. Uzmanlar değerlendirmelerini yapıp bize tavsiyelerde bulunsun," diye belirtti.

Öte yandan, Sivil Koruma Genel Sekreterliği kararı ile Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti. Atina'dan özel bir uzman ekip, ada üzerindeki binaları denetlemek üzere Santorini'ye gitmişti.