Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ege Denizi için Soğukkanlılık Çağrısı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son günlerde artış gösteren sismik hareketliliğin etkilediği Ege Denizi'ndeki adalarda yaşayanlardan soğukkanlı olmalarını istedi.

Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Brüksel'deki ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın savunma alanında daha fazla otonomiye ihtiyaç duyduğunu belirten Miçotakis, Avrupa'ya füze savunma kalkanı oluşturmak amacıyla 100 milyar avroluk bir fon kurulması önerisinde bulundu.

Gazetecilerin Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe dair soruları üzerine Miçotakis, Yunanistan'ın yoğun bir jeolojik olayla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Başbakan, "Ada sakinlerimizden her şeyden önce soğukkanlı olmalarını ve Sivil Koruma birimlerinin yönlendirmelerine uymalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

Santorini dahil olmak üzere Ege adalarında artan sismik hareketlilik nedeniyle Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde minik deprem kaydedildi. Bu durum, uzmanları ve hükümeti harekete geçirdi.

Miçotakis liderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı. Tedbir amaçlı olarak, Santorini dahil 4 adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, kültürel etkinliklerin iptal edilmesi ve halkın kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istendi.

Santorini'ye tedbir amaçlı olarak arama kurtarma ekibi ve insansız hava araçları gönderildi. Ada'da arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Ayrıca, olası bir deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzların boşaltılması da istendi.