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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye’ye geliyor: Ankara’da Erdoğan ile görüşecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yarın (13 Mayıs) Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da buluşacak olan Miçotakis’İn gelişi ile iki ülkenin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 10:06
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye’ye geliyor: Ankara’da Erdoğan ile görüşecek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yarın Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İki ülkenin liderlerinin görüşmesinde, ekonomi, bilim, teknoloji, turizm, ticaret gibi farklı konuların ele alınması bekleniyor. Görüşmede ele alınacak diğer konular arasında ise düzensiz göç ve terörle mücadele gibi meselelerinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Aralık’ta Atina’ya yapmış olduğu ziyaret ile, iki ülke arasında yeni bir süreç başlatılmıştı. Yunanistan ve Türkiye arasında yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor ve bunun 10 milyar dolara çıkarılması için çeşitli adımların da bu görüşmede değerlendirilmesi bekleniyor.

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