Yunanistan Başbakanı'ndan iade-i ziyaret! Şubatta Türkiye'ye geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinin yankıları sürerken bir gelişme de Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten geldi. Miçotakis şubat ayından Türkiye'ye ziyarete geleceğini duyurdu.

Yunanistan Başbakanı'ndan iade-i ziyaret! Şubatta Türkiye'ye geliyor!
Yayın Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinden sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis i-adeyi ziyaret olarak İstanbul'a geleceği duyuruldu. Yapılan açıklamada iş dünyası ile temasta bulunmak üzere şubat ayında Türkiye'ye geleceği belirtildi. Bu ziyaretin yanı sıra mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından da Ankara'ya yeni bir ziyaret gerçekleşeceği öngörülüyor. 

Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında Atina'da bulunan gazeteci Ozan Şendir'in değerlendirmelerine göre ikili ilişkilerde çok hızlı adımlar atılacağı vurgulandı. Türkiye ile Yunanistan arasında  5 milyar dolarlık olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağı da belirtiliyor. Ayrıca yapılan değerlendirmeye göre iki ülkenin önde gelenlerinin katıldığı görüşmede yalnız Türk-Yunan ilişkileri değil uluslararası gelişmelere dair de konuşmalar gerçekleştirildiği ifade edildi. 

Öne Çıkanlar
Gömleğinize kahve döküldüyse 9 farklı farklı formül kahve lekesini silgi gibi silecek Gömleğinize kahve döküldüyse 9 farklı farklı formül kahve lekesini silgi gibi silecek
Gece gece Torba Yasa mesaisi! ONAYLANDI! 4A 4B 4C'liye yeni ikramiye yıl bitmeden ödenecek Gece gece Torba Yasa mesaisi! ONAYLANDI! 4A 4B 4C'liye yeni ikramiye yıl bitmeden ödenecek
Sıfır araba almak isteyenlere kötü haber! O tarihten sonra satış yok: Firmalar yandım Allah diyecek! Sıfır araba almak isteyenlere kötü haber! O tarihten sonra satış yok: Firmalar yandım Allah diyecek!
Çok Okunanlar
Elon Musk Düzce'ye ayak basıyor! Nedenini duyanlar heyecandan duramadı Elon Musk Düzce'ye ayak basıyor! Nedenini duyanlar heyecandan duramadı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı reformu hakkında konuştu: 1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı reformu hakkında konuştu: 1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli! Meteoroloji'den Fırtına Alarmı! İstanbul için Kritik Uyarı Geldi! Yarın İçin Tedbirli Olun Çağrısı Geldi Meteoroloji'den Fırtına Alarmı! İstanbul için Kritik Uyarı Geldi! Yarın İçin Tedbirli Olun Çağrısı Geldi Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam yok' mesajı: Temmuz'da ara zamma gerek olmayacak! Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam yok' mesajı: Temmuz'da ara zamma gerek olmayacak! Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte alkol operasyonu: 25 bin litre alkol ele geçirildi! Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte alkol operasyonu: 25 bin litre alkol ele geçirildi! Motorinde tabela tekrar değişti! Mazota bir kez daha indirim geldi! Motorinde tabela tekrar değişti! Mazota bir kez daha indirim geldi!