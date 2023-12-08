Yunanistan Başbakanı'ndan iade-i ziyaret! Şubatta Türkiye'ye geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinden sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis i-adeyi ziyaret olarak İstanbul'a geleceği duyuruldu. Yapılan açıklamada iş dünyası ile temasta bulunmak üzere şubat ayında Türkiye'ye geleceği belirtildi. Bu ziyaretin yanı sıra mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından da Ankara'ya yeni bir ziyaret gerçekleşeceği öngörülüyor.

Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında Atina'da bulunan gazeteci Ozan Şendir'in değerlendirmelerine göre ikili ilişkilerde çok hızlı adımlar atılacağı vurgulandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 5 milyar dolarlık olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılacağı da belirtiliyor. Ayrıca yapılan değerlendirmeye göre iki ülkenin önde gelenlerinin katıldığı görüşmede yalnız Türk-Yunan ilişkileri değil uluslararası gelişmelere dair de konuşmalar gerçekleştirildiği ifade edildi.