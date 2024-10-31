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Yunanistan'da 15 Yılın En Kurak Ekim Ayı

Yunanistan'da ekim ayı, son 15 yılın en düşük yağış miktarını kaydetti, barajlardaki su seviyeleri alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:31
Yunanistan'da 15 Yılın En Kurak Ekim Ayı

Yunanistan'da Ekimin Su Kıtlığı

Yunanistan, son 15 yılın en kurak ekim ayını yaşadı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi tarafından yayımlanan rapor, ülkede yağış miktarının düşüklüğünü ortaya koydu.

Yağış Ölçümleri ve Sonuçlar

Ülke genelindeki 118 ölçüm istasyonundan alınan veriler, bu yıl ekim ayındaki toplam yağış miktarının, son 15 yılın en düşük seviyesine ulaştığını gösteriyor. 95 ölçüm istasyonunda ya hiç yağış kaydedilmedi ya da yağış miktarı son derece az olarak değerlendirildi.

Barajlardaki Durum

Kurak geçen yazın ardından, Yunanistan'daki barajlardaki su seviyelerinde önemli bir düşüş yaşanıyor. Geçmişte baraj sularının altında kalmış olan köyler ve yapılar, su seviyesinin azalması nedeniyle yeniden görünür hale gelmiş durumda.

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