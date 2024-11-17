Yunanistan'da 17 Kasım Direnişinin 51. Yıldönümü Anma Yürüyüşü

Yunanistan'da Cunta Karşıtı 51. Yıldönümünde Anma Yürüyüşü

Yunanistan, 17 Kasım direnişinin 51. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. 1967-1974 yılları arasında hüküm süren cunta rejimine karşı direnişin sembolü haline gelen Politeknik Üniversitesi'ndeki ayaklanma, başkent Atina'da yapılan anma yürüyüşü ile anıldı. Her yıl olduğu gibi yüzlerce kişi, tarihi üniversiteden başlayarak Parlamento binası ve ABD Büyükelçiliği'ne kadar süren geleneksel yürüyüşe katıldı.

“Ekmek, Eğitim, Özgürlük” Sloganları Yeniden Haykırıldı

Yürüyüş boyunca, “Ekmek, eğitim, özgürlük” sloganları tekrar seslendirilerek 51 yıl önceki direniş ruhu yaşatıldı. Anma yürüyüşünde ayrıca Filistin'e destek mesajları verildi. Yürüyüş, Politeknik Üniversitesi'nden başlayarak Parlamento binasından geçerek, ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne ulaştı. Buradan sonra yürüyüş, İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne doğru devam etti.

Gözaltılar ve Güvenlik Önlemleri

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan Polis Teşkilatı, yürüyüş öncesinde düzenlediği güvenlik kontrollerinde 150 kişiyi gözaltına aldı, 6 kişi tutuklandı. Ülke genelinde ise benzer anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Tarihsel Arka Plan

Politeknik Üniversitesi'ndeki ayaklanma, cunta rejiminin baskılarına karşı bir başkaldırı niteliğindeydi. 14 Kasım 1973'te başlayan eylemler, öğrencilerin cunta yönetimini protesto etmek amacıyla yayımladığı radyo mesajları ile genişlemişti. 17 Kasım 1973 sabahı, hükümetin üniversiteye gönderdiği tankların müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci ve sivil hayatını kaybetmişti. Olaylar sırasında yaşanan ölümlerin sayısı kesin olarak belli olmasa da, 2003 yılında Ulusal Araştırma Merkezi tarafından 24 kişi olarak açıklanmıştır.

Bununla birlikte, 17 Kasım direnişi, halkın cunta rejimine olan tepkisini simgeleyen önemli bir anma etkinliği olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmekte ve ülkedeki demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak hatırlanmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.