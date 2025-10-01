Yunanistan'da 24 Saatlik Grev: ADEDY, GSEE ve PAME Çağrısı

Yunanistan'da 24 saatlik genel grev: İşçi ve memurlar sokakta

Eylem ADEDY, GSEE ve PAME çağrısıyla düzenlendi

Yunanistan'da işçiler ve memurlar, hükümetin çalışma saatlerine ilişkin getirmeyi planladığı yasal düzenleme ve artan hayat pahalılığına karşı 24 saatlik greve gitti.

Grev, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası (PAME) çağrısıyla gerçekleştirildi.

Başkent Atina'da düzenlenen eylemde işçi ve memurlar, protesto yürüyüşünün ardından parlamento binası önüne geldi. Eylemciler, hükümetin çalışma saatlerine getirmeyi planladığı, yılda 37 gün 13 saatlik çalışmaya olanak veren yasal düzenlemeyi ve ekonomik sıkıntıları protesto etti.

Eylem sırasında bazı katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları taşıdı ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı. Bir grup gösterici parlamento önünde Filistin'e destek içeren bir pankart açtı.

Grev, hem çalışma koşulları hem de yaşam maliyetlerindeki artışa karşı sendikaların ortak tepkisi olarak kayda geçti.