Yunanistan'da 24 Saatlik Grev: ADEDY, GSEE ve PAME Çağrısı

Yunanistan'da işçi ve memurlar, çalışma saatleri düzenlemesine ve artan hayat pahalılığına karşı ADEDY, GSEE ve PAME çağrısıyla 24 saatlik greve gitti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:25
Yunanistan'da 24 Saatlik Grev: ADEDY, GSEE ve PAME Çağrısı

Yunanistan'da 24 saatlik genel grev: İşçi ve memurlar sokakta

Eylem ADEDY, GSEE ve PAME çağrısıyla düzenlendi

Yunanistan'da işçiler ve memurlar, hükümetin çalışma saatlerine ilişkin getirmeyi planladığı yasal düzenleme ve artan hayat pahalılığına karşı 24 saatlik greve gitti.

Grev, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası (PAME) çağrısıyla gerçekleştirildi.

Başkent Atina'da düzenlenen eylemde işçi ve memurlar, protesto yürüyüşünün ardından parlamento binası önüne geldi. Eylemciler, hükümetin çalışma saatlerine getirmeyi planladığı, yılda 37 gün 13 saatlik çalışmaya olanak veren yasal düzenlemeyi ve ekonomik sıkıntıları protesto etti.

Eylem sırasında bazı katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları taşıdı ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı. Bir grup gösterici parlamento önünde Filistin'e destek içeren bir pankart açtı.

Grev, hem çalışma koşulları hem de yaşam maliyetlerindeki artışa karşı sendikaların ortak tepkisi olarak kayda geçti.

İLGİLİ HABERLER

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Erdoğan'dan TBMM'de Suriye ve Ekonomi Mesajı
7
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin