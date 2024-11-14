Yunanistan'da 32 Bin Küçükbaş Hayvan Çiçek Hastalığı Nedeniyle İtlaf Edildi

Yunanistan'da Veterinerlik Krizi: 32 Bin Hayvan İtlaf Edildi

Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya eyaletinde, çiçek hastalığı nedeniyle 32 bin küçükbaş hayvan itlaf edildiği bildirildi. Doğu Makedonya ve Trakya Veterinerlik Dairesi Müdürü Nikos Fotinias, katıldığı bir televizyon programında hastalığın, özellikle Rodop bölgesinde yaygın olarak görüldüğünü vurguladı.

Fotinias, eyaletteki çiftçilere hijyen kurallarına titizlikle uymaları çağrısında bulunarak, hastalığın bulaşmasında hayvan bakıcılarının önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, itlaf edilen hayvanlar için aralık ayı sonuna kadar tazminat ödenecek olduğunu duyurdu.

Bu gelişme, Yunanistan'ın hayvancılık sektöründe geniş çaplı bir etkiye yol açarken, hastalığın yayılmasının önlenmesi adına alınacak önlemler için yerel yönetimler harekete geçecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.