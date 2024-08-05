Yunanistan'da 35 Orman Yangınına Müdahale Edildi

Yunanistan'daki Orman Yangınları

Yunanistan genelinde yaşanan orman yangınları, bugün 35 farklı noktada etkili oldu. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yangınlardan dördü özellikle tehlikeli olarak değerlendirildi.

Müdahale ve Kontrol

Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale eden ekipler, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyük çaplı zararların önüne geçildi.

Riskli Bölgeler

Yangın riskinin en yüksek olduğu bölgeler arasında Selanik, Halkidiki, Kilkis, Pieria, Eğribos, Atina, Mora ve Girit yer almaktadır. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangınların çıkma olasılığının yüksek olduğu bu alanlarda, önlemlerin artırılması önem taşımaktadır.