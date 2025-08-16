DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Yunanistan'da 4 Günde 242 Orman Yangını

Yunanistan'da son 4 günde 242 orman yangını çıktı; İtfaiyeciler Birliği Başkanı Kostas Çigas, iklim krizi ve rüzgarın yangınları artırdığını, 320 gözaltı yapıldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 14:47
Yunanistan'da 4 Günde 242 Orman Yangını

Yunanistan'da 4 Günde 242 Orman Yangını

İtfaiye yetkilileri uyarıyor

Yunanistan genelinde son 4 günde 242 orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiyeciler Birliği Başkanı Kostas Çigas, son günlerde etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgarların yangınları artırdığını ve itfaiye ekiplerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Çigas, son 4 günde 242 yangın çıktığını belirtti.

Çigas, son günlerin itfaiye teşkilatı için son derece zorlu geçtiğini vurgulayarak: "Küresel iklim krizi tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiliyor. Bu koşullar yangınların yayılmasını kolaylaştırıyor ve ülkenin doğal zenginliklerini tehdit ediyor."

Son yangınlarla bağlantılı olarak Patra, Zakintos Adası ve Yanya çevresinde gözaltılar yapıldığını aktaran Çigas, yılbaşından bu yana kundaklama ve açık alanda ateş yakma nedeniyle 320 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 40'ının kasten yangın çıkardığının belirlendiğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
4
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
5
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
6
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
7
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar