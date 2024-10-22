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Yunanistan'da 48 Saatlik Grev ile Deniz Ulaşımı Kesildi

Yunanistan'da deniz yolu ulaşımı, 48 saatlik grev nedeniyle durdu. İşçiler, çeşitli taleplerle grevde.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:04
Yunanistan'da 48 Saatlik Grev ile Deniz Ulaşımı Kesildi

Yunanistan'da 48 Saatlik Grev Nedeniyle Deniz Ulaşımı Durdu

Yunanistan'da, Panhelenik Denizcilik Federasyonu tarafından ilan edilen 48 saatlik grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı tamamen sıfıra indi. Bugün ve yarın için geçerli olan grev, deniz yolu çalışanlarının taleplerinden kaynaklanıyor.

Grev Sebepleri ve Talepler

Grev nedeniyle tüm gemilerin limanlarda kaldığı belirtildi. Deniz yolu çalışanları, toplu iş sözleşmeleri kapsamında gelirlerinin %23 artırılmasını ve sefer takvimlerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Bu gelişme, Yunanistan genelindeki deniz yolculuklarını etkileyerek yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerine yönelmesine yol açacağı düşünülüyor.

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