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Yunanistan'da 5 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Doktor Gözaltına Alındı

Yunanistan'da göçmen merkezinde bir çocuğun ölümü sonrası doktor gözaltına alındı. Olayın detayları ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 16:24
Yunanistan'da 5 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Doktor Gözaltına Alındı

Yunanistan'daki Göçmen Merkezinde Trajik Olay

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Shinos göçmen merkezinde, 5 yaşındaki bir Suriyeli kız çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine, merkezde görevli doktor gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

5 Aralık akşamı rahatsızlanan çocuk, göçmen merkezinin doktoruna başvurdu. Doktor, çocuğun durumunu değerlendirerek onu hastaneye sevk etti. Ancak, hastaneye varıldığında çocuğun ölü olduğu belirlendi.

Soruşturma Süreci

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, göçmen merkezindeki doktorun ifadelerine başvuruldu ve 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili sorumluluğu araştırılıyor. Gözaltına alınan doktor hakkında henüz resmi bir suçlama yapılmamışken, olayın toplumda derin bir üzüntü yarattığı belirtildi.

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