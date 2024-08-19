Yunanistan'da 80 Yaşındaki Adam Yangın Çıkarmaktan Gözaltında

Yangın Şüphelisi 80 Yaşındaki Adam Gözaltına Alındı
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Glika Nera bölgesinde, 80 yaşındaki bir adam, kasten dört yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Olayın Gelişimi
Yerli haber ajanslarının bildirdiğine göre, zanlı 11 Ağustos tarihinde meydana gelen yangınlarla bağlantılı olarak yakalandı. Yangınların ardından yapılan incelemelerde, zanlının aracında boş benzin bidonları bulundu.
Güvenlik Kayıtları ve İfade Süreci
Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, şüphelinin yanıcı maddeleri kurutulmuş otların üzerine attığı görülüyor. Adli işlemlerinin bir parçası olarak, zanlının yarın savcılığa ifade vermesi bekleniyor.