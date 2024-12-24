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Yunanistan'da Aile İçi Şiddet Vakaları Yüzde 100 Arttı

Yunanistan'da 2023'te polis bildirimleriyle aile içi şiddet vakaları bir önceki yıla göre iki katına çıktı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:13
Yunanistan'da Aile İçi Şiddet Vakaları Yüzde 100 Arttı

Yunanistan'da Aile İçi Şiddet Vakalarında Endişe Verici Artış

Yunanistan'da yıl başından bu yana polise bildirilen aile içi şiddet vakalarının sayısında kayda değer bir artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artış gösteren bu vakalar, toplumda büyük bir endişe yaratıyor.

Yunan Polis Teşkilatı'ndan Açıklama

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Yunan Polis Teşkilatı Sözcüsü Konstantina Dimoglidu, bu yıl polise yansıyan aile içi şiddet vakalarının önceki yıllara oranla çok daha yüksek olduğunu belirtti. Dimoglidu, "Bu yıl, geçen yılın neredeyse iki katı aile içi şiddet şikayeti aldık." dedi.

Konstantina Dimoglidu, aile içi şiddet vakalarındaki artışın sebeplerinden birinin, kadınların artık polise daha rahat başvurabilmesi olduğunu vurguladı. Dimoglidu, "Bize bu yıl başvuran kadınların bazıları aslında geçmiş yıllarda da şiddete uğramış olduklarını beyan etti." diyerek, kadınların yaşadıkları şiddeti ifade etme konusunda güçlenmeye başladıklarını ifade etti.

Panik Butonu Uygulaması

Bu artışın en önemli nedenlerinden biri olarak, woman ve çocukları korumak adına geliştirilen 'panik butonu' gibi yeni uygulamalar gösteriliyor. Yunanistan'da cep telefonlarına yüklenen ve basıldığında direkt polisin gelmesini sağlayan bu uygulama, mağdurlar için büyük bir güvence sağlıyor.

Yunanistan'daki aile içi şiddet vakalarının artışı, bu alanda daha fazla önlem alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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