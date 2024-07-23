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Yunanistan'da Ani Hava Değişiklikleri Alarm Veriyor

Yunanistan, ani hava değişiklikleri sebebiyle Sivil Koruma Bakanlığı tarafından alarm durumuna geçti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:34
Yunanistan'da Ani Hava Değişiklikleri Alarm Veriyor

Alarm Durumunda Sivil Koruma Bakanlığı

Yunanistan'da, ülke genelinde meydana gelen ani hava değişiklikleri dolayısıyla İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı alarm durumuna geçti.

Aşırı Sıcaklık ve Şiddetli Fırtına

Yunan basınında çıkan haberlere göre, bazı bölgelerde aşırı sıcak hava koşulları devam ederken, diğer bölgelerde ise şiddetli fırtınalar sonucunda sel baskınları yaşanıyor. Yıldırım düşmeleri nedeniyle birçok yerleşim yerinde yangınlar çıkma riski yükseldi.

Yangınlar ve Sel Tehditi

Bakanlığın aktardığı verilere göre, yerel saatle 13.00 ile 17.00 arasında yıldırım düşmesi sonucu 39 farklı noktada yangın çıktığı bilgisi alındı. Öne çıkan bölgeler arasında Taşoz, Kozani, Fokida ve Korint yer alırken, Dedeağaç'ta yoğun yağış, dere ve nehirlerin taşmasına yol açtı.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, vatandaşların bu şiddetli hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını vurguladı. Korint'te yangın söndürme çalışmaları esnasında bir itfaiye eri yaralandı.

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