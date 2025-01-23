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Yunanistan'da Avukatlar Duruşmalara Katılmama Eylemi Düzenledi

Yunan avukatlar, kadına şiddet yasası protestosu için duruşmalara katılmama eylemi başlattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:43
Yunanistan'da Avukatlar Duruşmalara Katılmama Eylemi Düzenledi

Yunanistan'da Avukatlar Duruşmalara Katılmama Eylemi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da avukatlar, duruşmalara katılmama eylemi düzenledi. Atina Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak'ta alınan karar doğrultusunda avukatlar, bazı özel durumlar dışında bugün gerçekleştirilmesi planlanan duruşmalara katılmadı.

Avukatlar, hükümet'in kadına şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amaçlı hazırladığı yasa tasarısının hazırlık aşamasına dahil edilmemelerine tepki göstermek amacıyla bu eylemi düzenliyor.

İki gün sürmesi planlanan bu önemli eylem, yarın da devam edecek.

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