Yunanistan'da Batı Nil Virüsü: İki Ölüm, 47 Doğrulanmış Vaka

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü: İki Ölüm, 47 Vaka Doğrulandı

EODY raporu, vakaların bölgesel dağılımı ve risk uyarılarını içeriyor

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yayımlanan son raporda, Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Raporda, söz konusu kişilerin ileri yaşta oldukları ve kronik rahatsızlıkları bulunduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, bu iki kişide hastalığın ağır komplikasyonlarından biri olan meningoensefalit geliştiği belirtildi. Yetkililer, yılbaşından 20 Ağustos'a kadar ülke genelinde toplam 47 vakanın doğrulandığını kaydetti.

Vakaların büyük bölümü Tesalya, Attika, Orta Makedonya ve Trakya bölgelerinde tespit edildi. EODY, bölgesel yoğunluğun yerel sağlık önlemlerinin önemini artırdığını söyledi.

Uzmanlar ise Batı Nil virüsü vakalarının yaklaşık %80'inde belirgin semptom görülmediğini ancak ileri yaş ve eşlik eden kronik hastalıklar varlığında enfeksiyonun ağır seyredebildiği uyarısında bulundu.

Yetkililer halkı sivrisinek ısırıklarına karşı korunma önlemlerine uymaya, şüpheli semptom görüldüğünde sağlık kuruluşlarına başvurmaya çağırdı.