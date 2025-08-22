DOLAR
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü: İki Ölüm, 47 Doğrulanmış Vaka

EODY raporuna göre Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti; yılbaşından 20 Ağustos'a kadar 47 vaka doğrulandı, vakalar bazı bölgelerde yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:26
EODY raporu, vakaların bölgesel dağılımı ve risk uyarılarını içeriyor

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yayımlanan son raporda, Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Raporda, söz konusu kişilerin ileri yaşta oldukları ve kronik rahatsızlıkları bulunduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, bu iki kişide hastalığın ağır komplikasyonlarından biri olan meningoensefalit geliştiği belirtildi. Yetkililer, yılbaşından 20 Ağustos'a kadar ülke genelinde toplam 47 vakanın doğrulandığını kaydetti.

Vakaların büyük bölümü Tesalya, Attika, Orta Makedonya ve Trakya bölgelerinde tespit edildi. EODY, bölgesel yoğunluğun yerel sağlık önlemlerinin önemini artırdığını söyledi.

Uzmanlar ise Batı Nil virüsü vakalarının yaklaşık %80'inde belirgin semptom görülmediğini ancak ileri yaş ve eşlik eden kronik hastalıklar varlığında enfeksiyonun ağır seyredebildiği uyarısında bulundu.

Yetkililer halkı sivrisinek ısırıklarına karşı korunma önlemlerine uymaya, şüpheli semptom görüldüğünde sağlık kuruluşlarına başvurmaya çağırdı.

