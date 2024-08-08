Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Nedeniyle Ölüm Sayısı 8'e Çıktı

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Vaka Sayısı Artıyor

Yunanistan'da Batı Nil virüsü sonucu bu yıl yaşanan ölümler derin endişelere yol açtı. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamalara göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Ağustos Ayında İki Yeni Ölüm

Açıklamada, ağustos ayının ilk haftasında virüs nedeniyle iki kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Aynı dönemde toplam 22 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Tespit Edilen Vaka Sayısında Artış

EODY, en fazla vakaların Tesalya bölgesinde görüldüğünü vurguladı. Ayrıca, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının artış gösterebileceği uyarısında bulunuldu.