Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Nedeniyle Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Korkutuyor

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artış göstermeye devam ediyor. Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan son açıklamaya göre, son bir haftada 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni Vakalar ve Ölüm Sayısı

EODY, ülke genelinde son bir haftada 12 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Yıl başından itibaren toplam vaka sayısının 192'ye ulaştığı belirtildi. Bu durum, yetkilileri endişelendiren bir durum olarak kaydedildi.

Etki Alanları ve Gelecek Beklentileri

Açıklamada, Batı Nil virüsünün en fazla Larisa, Lefkada, Preveze, Halkidiki, Pella, Pieria, Serez, Rodop, Drama, Meriç, İskeçe, Kavala, Taşoz ve Atina gibi bölgelerde görüldüğü ifade edildi. Virüsün ilerleyen günlerde daha fazla vaka yaratmasından endişe ediliyor.