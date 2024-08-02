Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Salgını: Son Bir Haftada 5 Ölü

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Nedeniyle Ölümler

Yunanistan'da, Batı Nil Virüsü sebebiyle son bir hafta içerisinde beş kişi yaşamını yitirdi. Bu durum, ülke genelinde endişe yaratıyor.

EODY'den Açıklamalar

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamalara göre, 2024 yılı itibarıyla virüs, ülkenin çeşitli bölgelerinde toplamda altı kişinin ölümüne neden oldu. Bu ölümlerin beşi sadece son bir haftada kaydedildi.

Uzmanlar, virüsten korunmak için sivrisineklerle etkili mücadele edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela bölgelerinde virüs tespit edildiği bildiriliyor.