Yunanistan'da Çiftçiler Ekonomik Sorunlara Karşı Eyleme Geçiyor

Yunan çiftçiler, ekonomik sorunlar nedeniyle üretim maliyetlerini azaltmak için eylem hazırlığı yapıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:30
Yunanistan'da Çiftçiler Ekonomik Sorunlara Karşı Eyleme Geçiyor

Yunanistan'da, ekonomik sorunlar nedeniyle eylem hazırlığı yapan çiftçiler, yaklaşık 1500 traktörü yolların kenarına park etti. Ülke genelinde üretim maliyetlerinin azaltılması talebiyle yola çıkan çiftçiler, çeşitli şehirlerde beş farklı noktada traktörleriyle eylem gerçekleştiriyor.

Özellikle, Selanik’te 19 Şubat'ta büyük bir miting düzenlemeyi planlayan çiftçiler, aynı gün 'Thessaloniki Summit' toplantısı çerçevesinde şehirde bulunacak Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşme talebinde bulunmayı hedefliyor.

Çiftçiler, üretim maliyetlerini azaltmak için birkaç talepte bulunuyor. Bu talepler arasında; tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV'nin kaldırılması, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde bu zararların tamamen karşılanması ve emekli maaşlarının artırılması bulunuyor.

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