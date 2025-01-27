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Yunanistan'da Çiftçiler Eylem Hazırlığı İçin Traktörlerini Yola Park Etti

Yunan çiftçiler, üretim maliyetlerini düşürmek için yolların kenarına 1500 traktör park etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 20:48
Yunanistan'da Çiftçiler Eylem Hazırlığı İçin Traktörlerini Yola Park Etti

Yunanistan'da Çiftçilerden Traktörlü Eylem Hazırlığı

Yunanistan'da çiftçiler, üretim maliyetlerini düşürme talebiyle eylem hazırlığına başladı. Ülke genelinde yapılan haberlere göre, yaklaşık 1500 traktör, eylem amacıyla yolların kenarına park edildi.

Beş Farklı Noktada Eylem Hazırlığı

Çiftçiler, Tırhala, Larisa, Tesalya gibi tarım açısından önemli olan bölgelerde traktörlerini haziranda bekletirken, Yanya, Kilkis ve Girit Adası gibi diğer bölgelerden de ay sonuna kadar katılım sağlanması bekleniyor.

Çiftçilerin Talepleri

Çiftçilerin talepleri arasında, tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, tarımsal alımlarda KDV'nin kaldırılması, doğal afetlerde tarım alanlarının zararlarının karşılanması ve emekli maaşlarının artırılması yer alıyor.

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