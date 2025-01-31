DOLAR
35,85 -0,2%
EURO
37,29 0,24%
ALTIN
3.239,57 -0,78%
BITCOIN
3.782.322,34 -0,29%

Yunanistan'da Çiftçiler Üretim Maliyetlerine Dikkat Çekmek İçin Eylemde

Yunan çiftçiler, artan üretim maliyetleri yüzünden 20 noktada traktörlerle yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:46
Yunanistan'da Çiftçiler Üretim Maliyetlerine Dikkat Çekmek İçin Eylemde

Yunanistan'da artış gösteren üretim maliyetleri çiftçilerin tepkisini çekti. Ülkenin 20 farklı noktasında, çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemine gitti.

Meriç'ten Girit'e kadar uzanan bu protestolar, çiftçilerin uzun saatler boyunca yolları kapatmasını içeriyor. Eylemlere, besiciler de destek vererek çiftçilere dayanışma gösterdi.

Yunan çiftçiler, hükümetten bir dizi talepte bulundu. Bu talepler arasında, tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, tarım ürünleri alımlarında katma değer vergisinin (KDV) kaldırılması, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi durumunda zararların karşılanması ve emekli maaşlarının artırılması yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Washington'da Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı: Kurtarma Çalışmaları Başladı
2
DeepSeek'in Kişisel Veri Güvenliği İhlaliyle Karşılaşması Dünyayı Şaşkına Çevirdi
3
BMGK, Kıbrıs'taki Barış Gücünün Görev Süresini Bir Yıl Uzattı
4
Erzurum'da 2022 yılında 61 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı
5
Almanya'da Sol Protestocular CDU Temsilciliğini İşgal Etti
6
Yunus Emre Enstitüsü Öğrencileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında Bulundu
7
Bartın'daki Sahte Rapor Soruşturmasında Sağlık Çalışanı Yok

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!