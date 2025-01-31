Yunanistan'da Çiftçiler Üretim Maliyetlerine Dikkat Çekmek İçin Eylemde

Yunanistan'da artış gösteren üretim maliyetleri çiftçilerin tepkisini çekti. Ülkenin 20 farklı noktasında, çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemine gitti.

Meriç'ten Girit'e kadar uzanan bu protestolar, çiftçilerin uzun saatler boyunca yolları kapatmasını içeriyor. Eylemlere, besiciler de destek vererek çiftçilere dayanışma gösterdi.

Yunan çiftçiler, hükümetten bir dizi talepte bulundu. Bu talepler arasında, tarımda kullanılan mazottan vergi alınmaması, elektrik fiyatlarının düşürülmesi, tarım ürünleri alımlarında katma değer vergisinin (KDV) kaldırılması, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi durumunda zararların karşılanması ve emekli maaşlarının artırılması yer alıyor.