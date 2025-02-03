Yunanistan'da Çiftçilerin Yol Kapama Eylemleri Devam Ediyor

Yunanistan'da Çiftçilerin Yol Kapama Eylemleri

Yunanistan'da artan tarımsal maliyetler ve yetersiz destek politikaları nedeniyle çiftçilerin başlattığı yol kapama eylemleri sürüyor. Ülke genelinde birçok farklı noktada yapılan bu eylemler, çiftçilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Teselya Bölgesinde Güçlü Protesto

Teselya bölgesinde yer alan çiftçiler, E65 otoyolunda düzenledikleri protestolarla yolu saatlerce trafiğe kapattı. Eyleme, tarım ürünleri taşıyan kamyon şoförleri ile işçi sendikaları ve bölge halkı da destek verdi.

Meriç Bölgesinde Gösteri

Öte yandan, Meriç bölgesindeki çiftçiler, dün sabah saatlerinde Kipi Sınır Kapısı'nda bir gösteri düzenledi. Çiftçiler, talepleri karşılanmadığı sürece eylemlerine devam edeceklerini belirttiler.

Yunan çiftçilerinin bu kararlı duruşu, tarımsal destek politikalarının ve maliyetlerin acilen gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.