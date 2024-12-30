Yunanistan'da Çocukların Sosyal Medya Kullanımını Düzenleyen Program Açıklandı

Yunanistan'dan Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Düzenlemesi

Yunanistan, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını düzenleyecek yeni bir hükümet programı açıkladı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, 'Çocukların internet bağımlılığına karşı korunması' temalı bir etkinlikte, bu programın detaylarını paylaştı.

Çocukların Psikolojik Sorunları

Miçotakis, konuşmasında sosyal medya ve internet bağımlılığına dikkat çekerek, bu durumun çocukların iletişim becerilerini olumsuz etkilediğine vurgu yaptı. Özellikle, depresyon, sosyal izolasyon ve dikkat eksikliği gibi psikolojik sorunların artmakta olduğunu belirtti. 'Fark ediyoruz ki çok sayıda çocuk ve ergen ciddi psikolojik sorunlarla karşı karşıya' dedi.

Hükümetin Programı ve Avrupa İle İşbirliği

Başbakan, sosyal medya yasaklarının sonuç getirmediğine dair tereddütleri olduğunu dile getirerek, önerilen programın sosyal medya gerçeğiyle uyumlu olacağını ifade etti. Avrupa genelinde benzer kısıtlamaların gündeme geleceğini belirten Miçotakis, böylece sosyal medya platformlarına baskı oluşturulacağını vurguladı.

Programın Temel Unsurları

Yeni hükümet programı, ebeveyn kontrolünün artırılması, çocukların yaşına uygun internet ve sosyal medya kullanımının netleştirilmesi ile dijital platformlarla işbirliği gibi üç ana eksenden oluşuyor. parco.gov.gr adlı platform, ebeveynlere çocuklarının internet kullanım sürelerini denetleme, giriş yapılan uygulamaları kontrol etme, uygunsuz içerikleri engelleme gibi olanaklar sunuyor.