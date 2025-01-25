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Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri, hiçbir adayın yeterli oyu alamaması sonucu ikinci tura kaldı. İkinci tur, 31 Ocak'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:24
Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tura kaldı. Yunanistan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, adaylardan hiçbiri gerekli oy sayısına ulaşamadı.

Bu seçim, görev süresi Mart ayında dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulunun yerine gelecek ismin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.

Toplamda 300 sandalyeye sahip mecliste, 297 milletvekili oy kullandı. Tasulas 160 oyla birinci sırayı alırken, Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku ise 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 49 olarak kaydedildi.

Hiçbir aday, birinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan 200 oy hedefine ulaşamayınca, seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimleri 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Süreci

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamento tarafından mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine en az bir ay kala, 5 yıllık bir görev süresi için seçiliyor. Ülkede bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor. Bir adayın cumhurbaşkanı olması için milletvekili sayısının en az üçte ikisi kadar oy alması gerekiyor. Bu oran sağlanamadığında, seçim 5 gün içinde tekrarlanıyor.

İkinci turda da yeterli oy alınamazsa 5 gün sonra üçüncü etap seçim gerçekleştiriliyor. Üçüncü turda parlamento üye tam sayısının beşte üçünün desteğini alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Eğer üçüncü turda da sonuç alınamazsa, bir sonraki seçimde milletvekili tam sayısının salt çoğunluğunun desteğini alan aday cumhurbaşkanı olacak.

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