Yunanistan'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli

Panelde BM reformu ve global adalet tartışıldı; uzmanlar sürdürülebilir barış için acil adımların gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:53
Yunanistan'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli

Yunanistan'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, 'Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)' başlıklı panel düzenledi. Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esra Özsüer'in üstlendiği panelde, dünyanın daha adil bir yer haline gelmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

Uzmanlardan BM'ye Reform Çağrısı

Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zuhal Mert Uzuner, dünyada yaşanan krizlerin oluşturduğu kaotik duruma dikkat çekerek, “BM gibi bir yapıya olan beklentiler gereksiz yere yükseltiliyor” dedi. Uzuner, Birleşmiş Milletler'in ancak savaşları önlemekle sınırlı bir görev üstlendiğini ifade etti ve reform ihtiyacının sadece bazı ülkelerle sınırlı olmadığını, tüm dünya için geçerli olduğunu vurguladı. “BM, veto sorunu gibi bir çok zorlukla boğuşuyor ve bu duruma çözüm bulması şart” diye konuştu.

Çok Taraflılık ve Temsil Oranı

Panteion Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dimitris Triandafilu, Türkiye'nin BM reformu önerisinin çoğu ülkenin destekleyeceği bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti. Triandafilu, uluslararası sistemin daha fazla temsili desteklemesi gerektiğine vurgu yaptı ve “Türkiye ve Yunanistan, BM sistemine inanıyorlar; bu da reform konusunda bir uzlaşı zeminine götürebilir” ifadelerini kullandı.

Adalet Kavramının Netleştirilmesi Gerek

Dimokretio Üniversitesi'nden Dr. Yorgos Cogopulos, daha adil bir dünya için “adil” kavramının tanımlanması ve kriterlerin belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Cogopulos, tüm BM üyesi ülkelerin reform konusundaki fikir birliğine sahip olsa da, uygulama yöntemleri konusunda anlaşamadıklarını belirtti.

Bir Belgeselle Tamamlandı

Panelin sonunda ünlü Türk ressam Devrim Erbil'in hayatını anlatan bir belgesel gösterimi de yapıldı. Bu etkinlik, katılımcılara adalet ve barış temalarının yanı sıra sanatın gücünü de hatırlatmış oldu.

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