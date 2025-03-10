Yunanistan'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Düzenlendi

Yunanistan'ın Atina kentinde, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' paneli büyük ilgi gördü. Panelde Türkiye'nin BM reformuna dair vurguları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:55
Yunanistan'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Düzenlendi

Yunanistan'da 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'ın başkenti Atina'da "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi.

Panel, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in yanı sıra akademisyenler, gazeteciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajı ile başladı.

Büyükelçi Erciyes'ten Açılış Konuşması

Panelin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, küresel değişimlerin yaşandığı bu dönemde böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erciyes, dünyamızın bugün pandemiden iklim krizi, silahlı çatışmalar, savaş ve ekonomik eşitsizlik gibi karmaşık krizlerle baş başa olduğunu belirtti.

Bu krizlerin, hiçbir ulusun yalnız başına bu sorunlarla baş edemeyeceğini açıkça gösterdiğini ifade eden Erciyes, uluslararası işbirliği, karşılıklı saygı ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

BM Reformu ve Türkiye'nin Vizyonu

Erciyes, çok yanlılığın ve Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezinde bulunduğu bir yenilenme ihtiyacının altını çizdi. Türkiye’nin BM'yi daha etkin hale getirme konusunda kararlı bir savunucu olduğunu belirten Erciyes, BM Güvenlik Konseyi reformunun bu dönüşümde önemli bir parça olduğunu ifade etti.

Mevcut Güvenlik Konseyi yapısının, günümüzün jeopolitik gerçeklerini yansıtmadığını kaydeden Erciyes, son dönemde yaşanan krizlerin bu yapı ile kararlı eylem alınamadığını gösterdiğini aktardı.

Ukrayna, Gazze ve Suriye konularında Konsey’in paralize olan durumunun reform ihtiyacını ortaya koyduğuna dikkat çeken Erciyes, "Daha demokratik, temsiliyetçi, şeffaf ve hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi için çabalıyoruz" dedi.

Özellikle veto meselesinin, küresel eylemleri engelleyen en acil konulardan biri olduğunu dile getiren Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reformu savunan bir lider olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Türkiye ve Yunanistan Arasındaki İşbirliği

Erciyes, "Daha Adil Bir Dünya" vizyonunun, özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında yankı bulduğunu belirtti. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vizyonu desteklediğine dikkat çekmekte fayda var.

Büyükelçi, Türkiye ve Yunanistan'ın ortak sorunlarla yüzleştiğini belirterek, bu durumun daha derin bir işbirliğini gerektirdiğini ifade etti. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Yüzyılı Fotoğraf Sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

(Sürecek)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'ın başkenti Atina'da "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi. Programa katılan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'ın başkenti Atina'da "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenledi. Programa katılan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes konuşma yaptı.

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