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Yunanistan'da Deniz Yüzeyi Sıcaklığı 1991-2020 Döneminde 1.5 Derece Arttı

Yunanistan'ın deniz yüzeyi sıcaklığı 1991-2020 arasında ortalama 1.5 derece yükseldi, özellikle Trakya ve Ege bölgesinde dikkat çekici artışlar gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:19
Yunanistan'da Deniz Yüzeyi Sıcaklığı 1991-2020 Döneminde 1.5 Derece Arttı

Yunanistan'da Deniz Sıcaklıkları Yükseliyor

Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin yayınladığı son rapora göre, 1991 ile 2020 yılları arasında deniz yüzeyi sıcaklığı ortalaması yaklaşık 1.5 derece artış gösterdi. Bu süreçte özellikle Trakya, Orta İyon Denizi, Girit ve Rodos Adaları gibi bölgelerdeki deniz suyu sıcaklıkları dikkat çekici şekilde yükseldi.

Artışın Özellikle Vurgulandığı Bölgeler

Raporda, deniz yüzeyi sıcaklığındaki artışın en belirgin olduğu bölgelerin Trakya, Girit ve Rodos'un güneyi olduğu belirtildi. Bu bölgelerde deniz sıcaklıkları, 2 dereceye kadar yükseldi.

Hava Sıcaklıklarındaki Yükseliş

Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir başka raporda ise, Yunanistan genelinde ortalama hava sıcaklıklarının 1991-2020 döneminde 1.5 derecenin üzerinde artış gösterdiği ifade edildi. İklim değişikliği ve çevresel faktörlerin bu sıcaklık artışında etkili olduğu düşünülecek olursa, önümüzdeki yıllarda benzer trendlerin devam etmesi bekleniyor.

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