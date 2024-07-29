Yunanistan'da Doktorlar 24 Saatlik Grevde

Yunanistan'da Doktorların Grevi

Yunanistan'daki hastanelerde görev yapan doktorlar, ruh sağlığı yasası üzerine parlamentoda yapılan oylamaya karşı 24 saati kapsayan bir grev başlattı. Grevin çağrısını, Yunanistan Hastane Doktorları Federasyonu (OENGE) ve Atina-Pire Hastane Doktorları Birliği (EINAP) yaptı.

Protestolar Atina'da Yoğunlaştı

Atina'nın merkezi Sintagma Meydanı'nda toplanan doktorlar ve bağımlılıkla mücadele kuruluşlarının çalışanları, yasa tasarısını protesto etti. Protestocular, yeni yasa teklifinin ruh sağlığı ve bağımlılık alanında olumsuz sonuçlar doğuracağına ve mevcut sistemin daha da kötüleşmesine neden olacağına dikkat çekti.

Yasa Tasarısının İçeriği

Teklif edilen yasa, devletin sahip olduğu iki hastanenin kapatılmasını, ücretsiz tedavi programlarının durdurulmasını ve doktorların farklı kurumlara veya şehirlere transfer edilmesini kapsamaktadır. Bu değişiklikler, sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara yol açabileceği endişesini artırıyor.