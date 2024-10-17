Yunanistan'da Doktorlar ve Sağlık Personeli 24 Saatlik Grev Düzenledi

Yunanistan'da 24 Saatlik Grev

Yunanistan'da, hastane çalışanı doktorlar ve sağlık personeli, ekonomik şartlarının düzeltilmesi, personel sayısının artırılması ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi talepleriyle 24 saatlik bir grev düzenledi.

Eylemler Başkent Atina'da Gerçekleşti

Hastane çalışanlarının oluşturduğu sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen grevde, sağlık personeli başkent Atina'nın kalbinde bir araya geldi. Mavili Meydanı'nda toplanan eylemciler, Sintagma Meydanındaki parlamento binasına ve ardından da Sağlık Bakanlığı'na yürüyüş düzenledi.

Pankartlarla Talep Yükseldi

Eylemcilerden bazıları Sağlık Bakanlığı binasına tırmanarak, üzerinde "Maaşlara zam, toplu işe alım, sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istiyoruz" yazılı pankartlar astı. Doktorlar, Adonis Georgiadis başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı yetkililerini protesto etti.

Sağlık Sistemi İçin Mücadele

Yunan sağlık çalışanları, ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık sistemine daha fazla personel alınması için seslerini yükseltiyor. Eylemler, sağlık alanında yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.