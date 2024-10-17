DOLAR
34,15 0,03%
EURO
37,07 0,22%
ALTIN
2.944,37 -0,31%
BITCOIN
2.288.422,52 1%

Yunanistan'da Doktorlar ve Sağlık Personeli 24 Saatlik Grev Düzenledi

Yunan sağlık çalışanları, ekonomik ve sistemsel iyileştirme talepleriyle 24 saatlik greve gitti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:07
Yunanistan'da Doktorlar ve Sağlık Personeli 24 Saatlik Grev Düzenledi

Yunanistan'da 24 Saatlik Grev

Yunanistan'da, hastane çalışanı doktorlar ve sağlık personeli, ekonomik şartlarının düzeltilmesi, personel sayısının artırılması ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi talepleriyle 24 saatlik bir grev düzenledi.

Eylemler Başkent Atina'da Gerçekleşti

Hastane çalışanlarının oluşturduğu sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen grevde, sağlık personeli başkent Atina'nın kalbinde bir araya geldi. Mavili Meydanı'nda toplanan eylemciler, Sintagma Meydanındaki parlamento binasına ve ardından da Sağlık Bakanlığı'na yürüyüş düzenledi.

Pankartlarla Talep Yükseldi

Eylemcilerden bazıları Sağlık Bakanlığı binasına tırmanarak, üzerinde "Maaşlara zam, toplu işe alım, sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istiyoruz" yazılı pankartlar astı. Doktorlar, Adonis Georgiadis başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı yetkililerini protesto etti.

Sağlık Sistemi İçin Mücadele

Yunan sağlık çalışanları, ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık sistemine daha fazla personel alınması için seslerini yükseltiyor. Eylemler, sağlık alanında yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Baza Kapağının Düştüğü Kadın Hayatını Kaybetti
2
Sivas'ta Depremler Sonrası Vali Şimşek'ten Açıklama
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesinde Deprem Bölgesine Ayrılan Kaynağı Açıkladı
4
Şaban Yılmaz'a İleriye Dönük Veda Yemeği Düzenlendi
5
Zelenskiy's Victory Plan Presented to EU Leaders: NATO Membership as a Strategic Priority
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Kanunu Açıklaması
7
Çin, İhtilaflı Sulara Giren Japon Teknesini Uzaklaştırdı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL