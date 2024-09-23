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Yunanistan'da Düzensiz Göçmen Botu Battı: 4 Ölü

Yunanistan açıklarında batık göçmen botunda dört kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtuldu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:31
Yunanistan'da Düzensiz Göçmen Botu Battı: 4 Ölü

Yunanistan'da Üzücü Göçmen Botu Kazası

Yunanistan'ın Sisam Adası kıyılarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme botun battığı bildirildi. Bu trajik olayda, 4 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Olayın Detayları

Yunan Devlet Televizyonu ERT tarafından yapılan habere göre, bot henüz belirlenemeyen bir nedenle suya gömüldü. Olayı takip eden Yunan Sahil Güvenlik birimleri, denizden 4 düzensiz göçmenin cansız bedenini buldu.

Kurtulan Göçmenler ve Adada Yapılan Aramalar

Bottaki 5 göçmen ise karaya yüzerek ulaşmayı başardı. Bu kişiler, kurtarılanlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Drakaioi bölgesinde yapılan aramalarda kayıt altında henüz alınmamış 21 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu kişilerin, batan bottan kurtulanlarla bağlantılı olup olmadığı araştırılacak.

Botta Bulunan Göçmen Sayısı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, batan botta yaklaşık 36 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yunanistan'a ulaşmak amacıyla yola çıkan bu göçmenlerin durumu, uluslararası göçmen krizinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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